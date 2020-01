2019 leaders and laggards

Leaders

Dow: Apple (NASDAQ:AAPL) +86% , Microsoft (NASDAQ:MSFT) +55% , JPMorgan (NYSE:JPM) +43% , Visa (NYSE:V) +42% , United Technologies (NYSE:UTX) +41% .

S&P 500: Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) +148% , Lam Research (NASDAQ:LRCX) +115% , KLA (NASDAQ:KLAC) +99% , Target (NYSE:TGT) +94% , Chipotle (NYSE:CMG) +94% .

Nasdaq 100: Advanced Micro Devices (AMD) +148% , Lam Research (LRCX) +115% , Seattle Genetic (NASDAQ:SGEN) +102% , KLA (KLAC) +99% , MercadoLibre (NASDAQ:MELI) +95% .

Laggards

Dow: Walgreens (NASDAQ:WBA) -14% , Pfizer (NYSE:PFE) -10% , 3M (NYSE:MMM) -7% , Boeing (NYSE:BA) +1% , Exxon Mobil (NYSE:XOM) +2% .

S&P 500: Fossil Group (NASDAQ:FOSL) -50% , Abiomed (NASDAQ:ABMD) -48% , Macy's (NYSE:M) -43% , Macerich (NYSE:MAC) -38% , TripAdvisor (NASDAQ:TRIP) -37% .

Nasdaq 100: Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) -25% , Baidu (NASDAQ:BIDU) -20% , Walgreens (WBA) -14% , American Airlines (NASDAQ:AAL) -11% , Expedia (NASDAQ:EXPE) -4% .

*Stocks only include those which ended 2019 on the list of each index.