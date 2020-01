PLUG, NIO among premarket gainers

aTyr Pharma (NASDAQ:LIFE) +63% on Kyorin Pharma deal.

Town Sports International Holdings (NASDAQ:CLUB) +30% .

Pulmatrix (NASDAQ:PULM) +15% on research collaboration with Nocion Therapeutics to explore new technologies to enable and improve inhaled drug delivery.

Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV) +14% on shareholder update.

NIO (NYSE:NIO) +11% on robust December delivery update.

Protalix BioTherapeutics (NYSEMKT:PLX) +10% .

InspireMD (NYSEMKT:NSPR) +10% on strong preliminary 4Q19 revenue and reports inducement award under NYSE guide 711(a).

Camber Energy (NYSEMKT:CEI) +10% on regaining compliance with NYSE.

Cellectar Biosciences (NASDAQ:CLRB) +11% on orphan drug tag for CLR 131 in LPL.

SmileDirectClub (NASDAQ:SDC) +8% on Walmart deal.

FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) +9% on transition to seven-year life stack design.

Perion Network (NASDAQ:PERI) +8% on expecting FY2019 adjusted EBITDA to reach at least $30M.

Plug Power (NASDAQ:PLUG) +7% on $172M order announcement.

Microbot Medical (NASDAQ:MBOT) +8% .

Yuma Energy (NYSEMKT:YUMA) +7% .

Commercial Metals (NYSE:CMC) +7% on Q1 results.

Denbury Resources (NYSE:DNR) +7% .

Cassava Sciences (NASDAQ:SAVA) +6% .

CannTrust Holdings (NYSE:CTST) +6% .

Kala Pharmaceuticals (NASDAQ:KALA) +8% .