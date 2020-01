ACB, MS among premarket gainers

Neon Therapeutics (NASDAQ:NTGN) +62% on being acquired by BioNTech.

Cemtrex (NASDAQ:CETX) +61% .

Signet Jewelers (NYSE:SIG) +32% after strong guidance.

Reebonz Holding (NASDAQ:RBZ) +15% .

XPO Logistics (NYSE:XPO) +20% on positive analyst upgrade.

Osmotica Pharmaceuticals plc (NASDAQ:OSMT) +12% amid insider purchases.

MoneyGram International (NASDAQ:MGI) +11% on global transaction growth in December.

Inpixon (NASDAQ:INPX) +9% .

Dare Bioscience (NASDAQ:DARE) +8% .

OrganiGram Holdings (NASDAQ:OGI) +8% on new medical cannabis supply deal.

cbdMD (NYSEMKT:YCBD) +7% .

Moderna (NASDAQ:MRNA) +7% .

Aurora Cannabis (NYSE:ACB) +6% .

Boxlight (NASDAQ:BOXL) +7% on showcasing an array of new solutions at Bett 2020.

Morgan Stanley (NYSE:MS) +6% after Q4 results.

TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX) +6% on initiating umbralisib application in U.S.

Can-Fite BioPharma (NYSEMKT:CANF) +6% on announcing promising cannabinoid research.