BYND, ALC among premarket gainers

SELLAS Life Sciences Group (NASDAQ:SLS) +23% on positive follow-up phase 1/2 clinical data for Galinpepimut-S in acute myeloid leukemia.

Alcon (NYSE:ALC) +10% on Q4 results.

Moderna (NASDAQ:MRNA) +9% on Q4 results.

Puma Biotechnology (NASDAQ:PBYI) +9% on receiving FDA OK of supplemental new drug application for Neratinib to treat HER2-positive metastatic breast cancer.

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE:FCAU) +8% on dividend distribution.

Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA) +8% .

Energy Fuels (NYSEMKT:UUUU) +8% .

InflaRx N.V. (NASDAQ:IFRX) +8% on announcing positive initial data from ongoing phase IIa open label study with IFX-1 in patients suffering from pyoderma gangraenosum.

The TJX Companies (NYSE:TJX) +8% on Q4 results.

BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI) +7% .

Office Depot (NASDAQ:ODP) +6% on Q4 results.

NanoViricides (NYSEMKT:NNVC) +6% .

MoneyGram International (NASDAQ:MGI) +5% on Q4 results.

Alpha Pro Tech (NYSEMKT:APT) +5% on Q4 results.