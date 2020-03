TSLA, TWTR among premarket gainers

Daxor (NYSEMKT:DXR) +77% on coronavirus news.

Forty Seven (NASDAQ:FTSV) +62% as Gilead Sciences makes $95.50 per share cash offer.

Trillium Therapeutics (NASDAQ:TRIL) +51% as Gilead Sciences makes $95.50 per share cash offer for Forty Seven.

Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI) +51% on positive selinexor data.

Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN) +45% on coronavirus vaccine plan.

Tellurian (NASDAQ:TELL) +39% .

BOQI International Medical (NASDAQ:BIMI) +30% on distributorship agreement for Seradase in Southwest China.

Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX) +28% on availability of COVID-19 test.

Dynatronics (NASDAQ:DYNT) +25% .

Tonix Pharmaceuticals Holding (NASDAQ:TNXP) +20% .

Cocrystal Pharma (NASDAQ:COCP) +18% on availability of COVID-19 test.

Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX) +19% on COVID-19 vaccine plan.

iBio (NYSEMKT:IBIO) +16% on availability of COVID-19 test.

Precipio (NASDAQ:PRPO) +14% .

Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP) +11% .

Owens & Minor (NYSE:OMI) +10% .

Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE) +9% .

VBI Vaccines (NASDAQ:VBIV) +9% as doses first patient in mid-stage cancer study.

Pulmatrix (NASDAQ:PULM) +9% .

Twitter (NYSE:TWTR) +8% as Elliott has $1B stake in Twitter.

OpGen (NASDAQ:OPGN) +7% on availability of COVID-19 test.

Rockwell Medical (NASDAQ:RMTI) +7% .

HEXO (NYSE:HEXO) +6% .

Sangamo Therapeutics (NASDAQ:SGMO) +6% .

JD.com (NASDAQ:JD) +6% on Q4 results.

Proteostasis Therapeutics (NASDAQ:PTI) +6% .