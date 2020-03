Aerospace & defense stocks plunge with broader market

Today's massive selloff is spreading to all areas of the market and aerospace & defense is no exception.

Premarket: Lockheed Martin (NYSE:LMT) -6.4% ; Northrop Grumman (NYSE:NOC) -6% ; AeroVironment (NASDAQ:AVAV) -6.7% ; Textron (NYSE:TXT) -5.5% ; United Technologies (NYSE:UTX) -5.4% ; General Dynamics (NYSE:GD) -4.9% ; L3Harris (NYSE:LHX) -4.6% ; Raytheon (NYSE:RTN) -4.5% ; Huntington Ingalls (NYSE:HII) -2.5% ; Kratos (NASDAQ:KTOS) -2.1% .

ETFs: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (NYSEARCA:XAR) -7.8% ; Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSEARCA:PPA) -7.1% ; iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (BATS:ITA) -5.2% .

Previously: Boeing slumps 9% to levels last seen in 2017 (Mar. 09 2020)