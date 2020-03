BA, MT among premarket losers

Sasol (NYSE:SSL) -36% .

Sibanye Stillwater (NYSE:SBSW) -29% .

Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR) -24% on temporary shutdown.

Planet Fitness (NYSE:PLNT) -22% after providing update on COVID-19.

Cronos Group (NASDAQ:CRON) -21% on restatement of 2019 interim financial statements.

NIO (NYSE:NIO) -18% on weak guidance.

The Boeing (NYSE:BA) -18% after seeking $60B in aid for reeling U.S. aerospace industry.

Expedia Group (NASDAQ:EXPE) -17% after hotel industry to make bailout case.

Genprex (NASDAQ:GNPX) -17% .

Qudian (NYSE:QD) -15% on Q4 earnings.

Micro Focus International (NYSE:MFGP) -15% on dividend pull.

Carnival (NYSE:CUK) -15% .

AMC Entertainment Holdings (NYSE:AMC) -15% after temporary shutdown of operations.

Frontline (NYSE:FRO) -14% .

MongoDB (NASDAQ:MDB) -13% on Q4 earnings.

STMicroelectronics (NYSE:STM) -13% .

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (NYSE:PBR) -12% after evaluating adjustments to five-year business plan.

Fiat Chrysler Automobiles (NYSE:FCAU) -12% .

Antero Resources (NYSE:AR) -12% .

Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) -13% after all Nevada casinos to go dark for 30 days.

ArcelorMittal (NYSE:MT) -11% due to tumbling metal prices.

FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) -11% .

Transocean (NYSE:RIG) -11% .

Darden Restaurants (NYSE:DRI) -10% .

Avita Medical (NASDAQ:RCEL) -11% .

Zovio (NASDAQ:ZVO) -11% .