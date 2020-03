Biotech and hospitality stocks among premarket gainers

Bellerophon Therapeutics (NASDAQ:BLPH) +472% on FDA nod for emergency use of INOpulse for Covid-19.

Rand Capital (NASDAQ:RAND) +87% on its portfolio company developing automated test kits for detection of SARS-Cov-2.

GenMark Diagnostics (NASDAQ:GNMK) +56% on emergency use nod for coronavirus test.

Beyond Air (NASDAQ:XAIR) +43% on accelerating its Covdi-19 device program.

Chembio Diagnostics (NASDAQ:CEMI) +33% on big order for Covid-19 test.

BOQI International Medical (NASDAQ:BIMI) +26% on big device purchase order.

Amneal Pharmaceuticals (NYSE:AMRX) +25% .

Everi Holdings (NYSE:EVRI) +24% .

Camping World (NYSE:CWH) +22% .

Hertz Global Holdings (NYSE:HTZ) +20% in hopes of aid.

Mallinckrodt (NYSE:MNK) +20% .

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) +19% on Q4 earnigns.

EPR Properties (NYSE:EPR) +18% .

Park Hotels & Resorts (NYSE:PK) +18% .

Sorrento Therapeutics (NASDAQ:SRNE) +17% .

Daxor (NYSEMKT:DXR) +16% .

Eldorado Resorts (NASDAQ:ERI) +16% .

Century Casinos (NASDAQ:CNTY) +16% .

The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF) +15% .

Penn National (NASDAQ:PENN) +15% .

Cenovus Energy (NYSE:CVE) 15% .

MGM Resorts (NYSE:MGM) 14% .

iBio (NYSEMKT:IBIO) 14% .

ShiftPixy (NASDAQ:PIXY) 13% .

Dave & Buster's (NASDAQ:PLAY) 13% .

Carnival (NYSE:CCL) 13% .