HSBC, CTL among premarket losers

VIVUS (NASDAQ:VVUS) -48% after announcing $11.6M direct offering.

SG Blocks (NASDAQ:SGBX) -38% after pricing equity offering.

Immunomedics (NASDAQ:IMMU) -19% .

BlackBerry (NYSE:BB) -17% on Q4 earnings.

MFA Financial (NYSE:MFA) -13% .

IMAC Holdings (NASDAQ:IMAC) -10% .

Rand Capital (NASDAQ:RAND) -12% .

Redwood Trust (NYSE:RWT) -9% .

HSBC Holdings (NYSE:HSBC) -9% after suspending dividend.

Sigma Labs (NASDAQ:SGLB) -9% .

Noble Energy (NASDAQ:NBL) -8% .

CenturyLink (NYSE:CTL) -8% on analyst downgrade.

Simon Property Group (NYSE:SPG) -8% .

Tilray (NASDAQ:TLRY) -7% after plans for NY legal pot up in smoke.

Tanger Factory Outlet Centers (NYSE:SKT) -7% after it draws down credit.

Invesco Mortgage Capital (NYSE:IVR) -7% .

Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) -7% .

Avis Budget Group (NASDAQ:CAR) -7% .

The Blackstone Group (NYSE:BX) -7% .

MannKind (NASDAQ:MNKD) -7% .

Macy's (NYSE:M) -7% after moving to SmallCap 600.

Park Hotels & Resorts (NYSE:PK) -7% .

WPX Energy (NYSE:WPX) -7% .

Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) -7% .

New Age Beverages (NASDAQ:NBEV) -6% .

Marriott International (NASDAQ:MAR) -6% after suffering another data breach.