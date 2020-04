GT, RAD among premarket losers

Diamond Offshore Drilling (NYSE:DO) -35% after skipping interest payment.

Athersys (NASDAQ:ATHX) -26% after pricing equity offering.

InVivo Therapeutics Holdings (NASDAQ:NVIV) -18% after launch of $3M direct offering.

Calithera Biosciences (NASDAQ:CALA) -14% after pricing stock offering.

AgEagle Aerial Systems (NYSEMKT:UAVS) -14% .

Rite Aid (NYSE:RAD) 4% on Q4 earnings.

Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE) -9% on Q4 earnings.

Sonnet BioTherapeutics Holdings (NASDAQ:SONN) -8% .

The Goodyear Tire & Rubber (NASDAQ:GT) -7% after suspending dividend and salary cut.

Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN) -7% .

Pluristem Therapeutics (NASDAQ:PSTI) -5% .

Chegg (NYSE:CHGG) -5% .

Manning & Napier (NYSE:MN) -5% .

SCWorx (NASDAQ:WORX) -6% .