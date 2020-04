LVS, INO among premarket gainers

CounterPath (NASDAQ:CPAH) +91% on Q4 update.

Borqs Technologies (NASDAQ:BRQS) +22% on launching mobile smart tracking cloud solution.

Immunomedics (NASDAQ:IMMU) +34% as FDA gave approval to its treatment for triple-negative breast cancer patients.

Enzo Biochem (NYSE:ENZ) +23% on launch of COVID-19 blood test.

Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) +29% .

Caladrius Biosciences (NASDAQ:CLBS) +24% on plans to assess its CLBS119 cell therapy for repair of COVID-19 induced lung damage.

Sleep Number (NASDAQ:SNBR) +21% on Q1 results.

WPX Energy (NYSE:WPX) +16% .

Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO) +13% .

Nordic American Tankers (NYSE:NAT) +11% .

Las Vegas Sands (NYSE:LVS) +12% on Q1 results.

Helix Energy Solutions (NYSE:HLX) +10% on Q1 results.

Bellerophon Therapeutics (NASDAQ:BLPH) +11% .

ThermoGenesis Holdings (NASDAQ:THMO) +9% .

Aytu BioScience (NASDAQ:AYTU) +8% on COVID-19 test distribution deal.

Camber Energy (NYSEMKT:CEI) +8% .

Overstock.com (NASDAQ:OSTK) +9% .

Continental Resources (NYSE:CLR) +8% .

Parsley Energy (NYSE:PE) +8% .

SM Energy (NYSE:SM) +8% .

Harmony Gold Mining (NYSE:HMY) +8% .

W&T Offshore (NYSE:WTI) +9% .

Energy Fuels (NYSEMKT:UUUU) +9% .

Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL) +8% on template for patient selection for Alzheimer's studies.

Gulfport Energy (NASDAQ:GPOR) +8% as U.S. nat gas futures jump to nine-week high.

Gold Fields (NYSE:GFI) +8% .