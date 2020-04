AMRN, EPR among top gainers

Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM) +44% as Axsome's lead candidate successful in Alzheimer's study.

Avadel Pharmaceuticals plc (NASDAQ:AVDL) +34% on positive data on lead drug.

Yield10 Bioscience (NASDAQ:YTEN) +27% on positive response from USDA-APHIS on regulatory status of its CRISPR genome-edited C3007 trait in Camelina.

Medigus (NASDAQ:MDGS) +23% on collaboration agreement with L1 Systems.

Eltek (NASDAQ:ELTK) +22% on Q4 results.

Aytu BioScience (NASDAQ:AYTU) +19% .

NOW (NYSE:DNOW) +19% .

AudioCodes (NASDAQ:AUDC) +17% on Q1 results.

Nordic American Tankers (NYSE:NAT) +17% after CEO interview.

Martin Midstream Partners L.P. (NASDAQ:MMLP) +15% .

Safe-T Group (NASDAQ:SFET) +13% on retiring all outstanding debenture debt.

RedHill Biopharma (NASDAQ:RDHL) +13% as Opaganib under compassionate use show objective clinical improvement.

Arcturus Therapeutics Holdings (NASDAQ:ARCT) +11% on promising COVID-19 vaccine data.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (NYSE:DB) +10% as Q1 sales tops estimate.

KAR Auction Services (NYSE:KAR) +8% .

DHT Holdings (NYSE:DHT) +8% .

DraftKings (NASDAQ:DKNG) +8% on investors bet.

Cellect Biotechnology (NASDAQ:APOP) +8% on new patent in Canada.

Vaxart (NASDAQ:VXRT) +8% .

EPR Properties (NYSE:EPR) +8% .

Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO) 7% .

Teekay Tankers (NYSE:TNK) 7% .

Amarin Corporation plc (NASDAQ:AMRN) 7% .

CURO Group Holdings (NYSE:CURO) 7% .

FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) 6% .

Tiziana Life Sciences PLC (NASDAQ:TLSA) 6% .