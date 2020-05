CHK, NRZ among premarket gainers

Portola Pharmaceuticals (NASDAQ:PTLA) +131% on being acquired for $18/share.

SG Blocks (NASDAQ:SGBX) +44% on agreement with OSANG Healthcare.

MicroVision (NASDAQ:MVIS) +43% .

CleanSpark (NASDAQ:CLSK) +40% on revenue increase.

Genprex (NASDAQ:GNPX) +38% on entering into a patent and technology license agreement.

TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX) +27% on positive umbralisib data.

Wayfair (NYSE:W) +21% on Q1 results.

Chegg (NYSE:CHGG) +19% on Q1 results.

Adverum Biotechnologies (NASDAQ:ADVM) +17% on positive action in wet AMD.

Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA) +17% on Q1 results.

Chembio Diagnostics (NASDAQ:CEMI) +16% on launch and initial orders of COVID-19 blood test.

Sphere 3D (NASDAQ:ANY) +16% .

Crestwood Equity Partners LP (NYSE:CEQP) +13% on Q1 results.

Tiziana Life Sciences PLC (NASDAQ:TLSA) +12% .

BioCardia (OTCQB:BCDA) +12% on positive preclinical results supporting investigational new drug application for anti-inflammatory cell therapy in heart failure.

Chesapeake Energy (NYSE:CHK) +12% .

New Residential Investment (NYSE:NRZ) +12% on Q1 results.

GenMark Diagnostics (NASDAQ:GNMK) +10% on Q1 results.

Helix Energy Solutions Group (NYSE:HLX) +10% .

Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) +9% on Q1 results.

Whiting Petroleum (NYSE:WLL) +8% .

SM Energy (NYSE:SM) +8% .

U.S. Silica Holdings (NYSE:SLCA) +8% .

SunPower (NASDAQ:SPWR) +8% on $1B financing via new partnership.

PBF Energy (NYSE:PBF) +8% .

Amplify Energy (NYSE:AMPY) +7% .