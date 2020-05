PYPL, TEVA among premarket gainers

ION Geophysical (NYSE:IO) +87% on Q1 results.

Tetraphase Pharmaceuticals (NASDAQ:TTPH) +37% on receiving unsolicited bid from La Jolla Pharmaceutical.

Fastly (NYSE:FSLY) +30% on Q1 results.

Biomerica (NASDAQ:BMRA) +25% on Covid-19 rapid test's CE mark approval.

Evelo Biosciences (NASDAQ:EVLO) +25% as mid-stage study on for ESP1815 for COVID-19.

Twilio (NYSE:TWLO) +25% on Q1 results.

Realogy Holdings (NYSE:RLGY) +21% on Q1 results.

Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) +19% on Q1 results.

Fiverr International (NYSE:FVRR) +18% on Q1 results.

ANGI Homeservices (NASDAQ:ANGI) +17% on Q1 results.

Livongo Health (NASDAQ:LVGO) +17% on Q1 results.

ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) +16% on Q1 results.

Lyft (NASDAQ:LYFT) +15% on Q1 results.

Moderna (NASDAQ:MRNA) +14% . on Q1 results and clearing Phase 2 study of COVID-19 vaccine

Teva Pharmaceutical (NYSE:TEVA) +13% on Q1 results.

SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) +12% .

PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) +10% on Q1 results.

CenterPoint Energy (NYSE:CNP) +10% on Q1 results.

Fortinet (NASDAQ:FTNT) +9% on Q1 results.

WPX Energy (NYSE:WPX) +9% on Q1 results.

Cloudflare (NYSE:NET) +8% .

Ovid Therapeutics (NASDAQ:OVID) +8% on Q1 results and on positive OV101 data in Fragile X Syndrome.

Euronav NV (NYSE:EURN) +8% .

Natera (NASDAQ:NTRA) +8% on Q1 results.

ShiftPixy (NASDAQ:PIXY) +8% on first international expansion.

Iron Mountain (NYSE:IRM) +8% on Q1 results.