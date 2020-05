ARVN, ONEM among premarket losers

Comstock Resources (NYSE:CRK) -32% after pricing 40M-share offering at $5/share.

MacroGenics (NASDAQ:MGNX) -19% after release of abstracts on two clinical trials evaluating candidates MGD013 and MGC018.

Arvinas (NASDAQ:ARVN) -18% on early-stage ARV-110 data.

Whiting Petroleum (NYSE:WLL) -16% .

Remark Holdings (NASDAQ:MARK) -17% .

Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR) -14% on $7.5M registered direct offering.

Chesapeake Energy (NYSE:CHK) -13% .

1Life Healthcare (NASDAQ:ONEM) -11% on Q1 earnings.

VectoIQ Acquisition (NASDAQ:VTIQ) -11% .

SIFCO Industries (NYSEMKT:SIF) -10% .

Vector Group (NYSE:VGR) -8% after share offering.

Waitr Holdings (NASDAQ:WTRH) -8% .

SmileDirectClub (NASDAQ:SDC) -7% on Q1 earnings.

Genius Brands International (NASDAQ:GNUS) -8% .

Micro Focus International (NYSE:MFGP) -7% .

Tenneco (NYSE:TEN) -7% .

Tilray (NASDAQ:TLRY) -6% .

Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) -6% .

Aegon (NYSE:AEG) -6% .

Hertz Global Holdings (NYSE:HTZ) -5% .

United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL) -6% .

Jumia Technologies (NYSE:JMIA) -6% after analyst downgrade.

Creative Realities (NASDAQ:CREX) -6% .

Sibanye Stillwater (NYSE:SBSW) -5% .

Carnival (NYSE:CUK) -5% after announcing additional steps to strengthen liquidity.

ToughBuilt Industries (NASDAQ:TBLT) -5% .