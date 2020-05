ACB, AG among premarket gainers

Bridgeline Digital (NASDAQ:BLIN) +82% on Q2 results.

Sorrento Therapeutics (NASDAQ:SRNE) +77% .

Tetraphase Pharmaceuticals (NASDAQ:TTPH) +40% as Tetraphase Pharmaceuticals discloses that it received an unsolicited bid yesterday from Melinta Therapeutics.

Aurora Cannabis (NYSE:ACB) +29% on Q3 results.

AgEagle Aerial Systems (NYSEMKT:UAVS) +28% on Q1 results.

Theratechnologies (NASDAQ:THTX) +23% on positive data on peptide-drug conjugates.

Yield10 Bioscience (NASDAQ:YTEN) +21% on Q1 results.

New Relic (NYSE:NEWR) +13% on Q4 results.

Denny's (NASDAQ:DENN) +12% on Q1 results.

IMAC Holdings (NASDAQ:IMAC) +10% . on Q1 results.

Coeur Mining (NYSE:CDE) +9% .

Sibanye Stillwater (NYSE:SBSW) +8% .

VBI Vaccines (NASDAQ:VBIV) +7% on upcoming poster presentation of Phase 1/2a data of VBI-1901 in recurrent GBM patients at AACR virtual annual meeting.

Dillard's (NYSE:DDS) +7% on Q1 results.

First Majestic Silver (NYSE:AG) +6% .

Pan American Silver (NASDAQ:PAAS) +6% .

Remark Holdings (NASDAQ:MARK) +6% .

Hecla Mining (NYSE:HL) +6% .

Alexco Resource (NYSEMKT:AXU) +5% .

Can-Fite BioPharma (NYSEMKT:CANF) +5% on pre-IND for piclidenoson in treatment of COVID-19.