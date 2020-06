M, OPK among premarket gainers

IZEA Worldwide (NASDAQ:IZEA) +79% .

Second Sight Medical Products (NASDAQ:EYES) +46% .

Immuron (NASDAQ:IMRN) +30% on advancement of oral therapeutic for bacterial infections.

Digirad (NASDAQ:DRAD) +29% on signing of phase 1 of $5.2M contract to manufacture multi-family housing units for U.S. Army.

Nikola (NASDAQ:NKLA) +26% .

Electrameccanica Vehicles (NASDAQ:SOLO) +24% .

OpGen (NASDAQ:OPGN) +17% on positive Unyvero HPN panel data.

The Lovesac (NASDAQ:LOVE) +16% on Q1 results.

Western Asset Mortgage Capital (NYSE:WMC) +15% .

LATAM Airlines Group S.A. (NYSE:LTM) +15% .

Cellectar Biosciences (NASDAQ:CLRB) +14% .

RigNet (NASDAQ:RNET) +12% .

NanoViricides (NYSEMKT:NNVC) +11% on teaming up with TheraCour in COVID-19.

Can-Fite BioPharma (NYSEMKT:CANF) +10% on advancement of Piclidenoson for COVID-19.

Sorrento Therapeutics (NASDAQ:SRNE) +10% .

Cemtrex (NASDAQ:CETX) +9% .

ShiftPixy (NASDAQ:PIXY) +9% .

Francesca's Holdings (NASDAQ:FRAN) +9% .

Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX) +8% .

China Recycling Energy (NASDAQ:CREG) +8% .

Macy's (NYSE:M) +8% on preliminary look at FQ1 results and early update on FQ2 trends.

Cocrystal Pharma (NASDAQ:COCP) +8% .

Dolphin Entertainment (NASDAQ:DLPN) +8% .

OPKO Health (NASDAQ:OPK) +8% on positive somatrogon data.