SRG, QEP among premarket losers

China Rapid Finance (NYSE:XRF) -28% .

Hertz Global Holdings (NYSE:HTZ) -22% after moving to sell new shares.

Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) -21% .

JAKKS Pacific (NASDAQ:JAKK) -17% .

AG Mortgage Investment Trust (NYSE:MITT) -12% .

IZEA Worldwide (NASDAQ:IZEA) -13% .

KBS Fashion Group (NASDAQ:KBSF) -12% .

Borr Drilling (NYSE:BORR) -12% .

QEP Resources (NYSE:QEP) -12% .

Seritage Growth Properties (NYSE:SRG) -11% .

Centennial Resource Development (NASDAQ:CDEV) -10% .

RigNet (NASDAQ:RNET) -10% .

ZK International Group (NASDAQ:ZKIN) -10% .

Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) -10% .

Valaris (NYSE:VAL) -10% .

Penn Virginia (NASDAQ:PVAC) -10% .

Yunhong CTI (NASDAQ:CTIB) -10% .

SM Energy (NYSE:SM) -10% after announcing final results of its exchange offers.

KLX Energy Services (NASDAQ:KLXE) -10% .

Whiting Petroleum (NYSE:WLL) -10% .

Carnival (NYSE:CCL) -9% .

Drive Shack (NYSE:DS) -9% .

ORBCOMM (NASDAQ:ORBC) -9% .

Chesapeake Energy (NYSE:CHK) -9% .

DPW Holdings (NYSEMKT:DPW) -9% .