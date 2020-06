WKHS, CDEV among premarket gainers

Broadway Financial (NASDAQ:BYFC) +129% .

Urban One (NASDAQ:UONE) +95% .

Tortoise Acquisition (NYSE:SHLL) +62% on merger with Hyliion.

Pintec Technology Holdings (NASDAQ:PT) +57% on expanding cooperation with China Telecom Bestpay.

Urban One (NASDAQ:UONEK) +53% .

Comstock Holding (NASDAQ:CHCI) +43% on arranging $73M loan for BLVD I.

Immuron (NASDAQ:IMRN) +41% on teaming up with Aussie agency.

AutoWeb (NASDAQ:AUTO) +25% on May & April 2020 results.

Cohen & Company (NYSEMKT:COHN) +23% .

AnPac Bio-Medical Science (NASDAQ:ANPC) +22% on multi-million dollar contract.

Workhorse Group (NASDAQ:WKHS) +20% on signing LOI.

NTN Buzztime (NYSEMKT:NTN) +19% .

Carver Bancorp (NASDAQ:CARV) +18% .

Dynatronics (NASDAQ:DYNT) +18% .

American Shared Hospital Services (NYSEMKT:AMS) +16% .

Niu Technologies (NASDAQ:NIU) +16% as Piper Sandler sees 67% upside.

Alpine Immune Sciences (NASDAQ:ALPN) +15% .

LM Funding America (NASDAQ:LMFA) +15% .

Tiziana Life Sciences PLC (NASDAQ:TLSA) +14% on new U.S. patent for oral delivery of anti-CD3 antibodies.

Genius Brands (NASDAQ:GNUS) +14% .

Entravision Communications (NYSE:EVC) +11% .

Salem Media (NASDAQ:SALM) +11% .

Centennial Resource Development (NASDAQ:CDEV) +10% .

Euroseas (NASDAQ:ESEA) +10% .