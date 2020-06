AAL, LTHM among premarket losers

Urban One (NASDAQ:UONE) -17% .

Beasley Broadcast Group (NASDAQ:BBGI) -12% .

LiveXLive Media (NASDAQ:LIVX) -12% .

Urban One (NASDAQ:UONEK) -10% .

Hertz Global Holdings (NYSE:HTZ) -9% .

Sierra Metals (NYSEMKT:SMTS) -9% .

American Airlines Group (NASDAQ:AAL) -9% after announcing $3.5B in equity and notes offering.

Luckin Coffee (NASDAQ:LK) -9% after banks win right to liquidate chunk of Luckin stock owned by chairman.

Carver Bancorp (NASDAQ:CARV) -8% .

NTN Buzztime (NYSEMKT:NTN) -6% .

IZEA Worldwide (NASDAQ:IZEA) -7% .

Dynatronics (NASDAQ:DYNT) -7% .

Atlas Financial Holdings (NASDAQ:AFH) -6% .

Livent (NYSE:LTHM) -6% on launch of convertible debt offering.

Mer Telemanagement Solutions (NASDAQ:MTSL) -5% .

Pintec Technology Holdings (NASDAQ:PT) -5% .

IVERIC bio (NASDAQ:ISEE) -5% .