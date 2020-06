IBN, EDIT among premarket losers

Marathon Patent Group (NASDAQ:MARA) -14% .

Fuwei Films (NASDAQ:FFHL) -12% .

Urban One (NASDAQ:UONE) -11% .

Barnwell Industries (NYSEMKT:BRN) -10% .

Alpine Immune Sciences (NASDAQ:ALPN) -8% after dosing first patient in NEON-1 Phase 1 trial of ALPN-202.

Ideanomics (NASDAQ:IDEX) -8% .

ICICI Bank (NYSE:IBN) -7% .

Micro Focus International (NYSE:MFGP) -7% .

AG Mortgage Investment Trust (NYSE:MITT) -6% .

Hepion Pharmaceuticals (NASDAQ:HEPA) -8% .

Whiting Petroleum (NYSE:WLL) -6% .

Editas Medicine (NASDAQ:EDIT) -4% after pricing stock offering.

Borr Drilling (NYSE:BORR) -7% .

Western Asset Mortgage Capital (NYSE:WMC) -3% after skipping Q2 dividend.

Canaan (NASDAQ:CAN) -6% .

China Rapid Finance (NYSE:XRF) -5% .

Evogene (NASDAQ:EVGN) -5% .

Genius Brands International (NASDAQ:GNUS) -5% .

Carnival (NYSE:CCL) -5% on credit-rating downgrade.