INO, DVAX among premarket gainers

MDC Partners (NASDAQ:MDCA) +169% on potential business combination with Stagwell.

Vaxart (NASDAQ:VXRT) +71% on deal to scale up COVID-19 vaccine production.

iBio (NYSEMKT:IBIO) +50% on joining key indexes.

Ekso Bionics (NASDAQ:EKSO) +41% .

UTStarcom (NASDAQ:UTSI) +41% .

Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR) +26% .

Altimmune (NASDAQ:ALT) +21% as Venrock bought 1.5M shares.

Soligenix (NASDAQ:SNGX) +18% .

Zogenix (NASDAQ:ZGNX) +16% as FDA OKs drug for rare childhood epilepsy

Aytu BioScience (NASDAQ:AYTU) +16% .

VBI Vaccines (NASDAQ:VBIV) +12% .

Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX) +12% .

Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO) +10% .

Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM) +10% on accelerated review in U.S. for Alzheimer's candidate AXS-05.

Big Lots (NYSE:BIG) +10% on expecting Q2 EPS much above consensus.

Tortoise Acquisition (NYSE:SHLL) +% .

ReWalk Robotics (NASDAQ:RWLK) +9% .

CleanSpark (NASDAQ:CLSK) +9% .

MediciNova (NASDAQ:MNOV) +8% on encouraging ibudilast data in glioblastoma.

TRACON Pharmaceuticals (NASDAQ:TCON) +8% .

Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN) +8% on joining Russell index

NanoViricides (NYSEMKT:NNVC) +8% .

T2 Biosystems (NASDAQ:TTOO) +7% on granting of inducement award.

IZEA Worldwide (NASDAQ:IZEA) +7% .

AIM ImmunoTech (NYSEMKT:AIM) +6% .

Heron Therapeutics (NASDAQ:HRTX) +8% .