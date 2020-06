NKLA, COTY among premarket gainers

BioHiTech Global (NASDAQ:BHTG) +89% on potential demand for Altapure disinfectant in COVID-19.

Kiniksa Pharmaceuticals (NASDAQ:KNSA) +30% on positive data from phase 3 trial of Rilonacept in recurrent pericarditis.

CleanSpark. (NASDAQ:CLSK) +27% .

iBio (NYSEMKT:IBIO) +22% .

Workhorse (NASDAQ:WKHS) +22% .

Altimmune (NASDAQ:ALT) +21% on $4.7M funding to initiate mid-stage T-COVID trial.

Vaxart (NASDAQ:VXRT) +20% .

Insurance Acquisition (NASDAQ:INSU) +20% to partner with Shift Technologies.

Ideanomics (NASDAQ:IDEX) +20% on delivery completion of multiple EV sales orders.

Tortoise Acquisition (NYSE:SHLL) +16% .

Coty (NYSE:COTY) +16% on investing in Kim Kardashian West's beauty line.

Kitov Pharma (NASDAQ:KTOV) +13% .

Tiziana Life Sciences (NASDAQ:TLSA) +13% on deal for manufacturing of TZLS-501 for COVID-19 patients.

Blink Charging (NASDAQ:BLNK) +12%.

BioCardia (OTCQB:BCDA) +12% on CardiAMP heart failure pivotal trial continues with first patient randomized in COVID-19 era.

Iterum Therapeutics (NASDAQ:ITRM) +11% on announcing topline results from its phase 3 clinical trial of oral sulopenem for the treatment of uncomplicated urinary tract infections.

PDS Biotechnology (NASDAQ:PDSB) +11% .

NTN Buzztime (NYSEMKT:NTN) +11% .

NovaBay Pharmaceuticals (NYSEMKT:NBY) +11% .

HL Acquisitions (NASDAQ:HCCH) +10% .

Trinity Biotech (NASDAQ:TRIB) +10% .

Miragen Therapeutics (NASDAQ:MGEN) +9% .

Precipio (NASDAQ:PRPO) +9% .

Ayro (NASDAQ:AYRO) +8% .

Nikola (NASDAQ:NKLA) +8% on preorders.