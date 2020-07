AMC, MXIM among premarket gainers

Equillium (NASDAQ:EQ) +243% on positive data on itolizumab in COVID-19.

WiMi Hologram Cloud (NASDAQ:WIMI) +47% .

Boxlight (NASDAQ:BOXL) +38% .

Benefytt Technologies (NASDAQ:BFYT) +38% . on being acquired by Madison Dearborn Partners.

NovaBay Pharmaceuticals (NYSEMKT:NBY) +36% on data showing effectiveness of Avenova in killing coronavirus.

Dolphin Entertainment (NASDAQ:DLPN) +33% .

SuRo Capital (NASDAQ:SSSS) +31% .

Altimmune (NASDAQ:ALT) +29% on positive COVID-19 vaccine data.

Everi Holdings (NYSE:EVRI) +21% .

Cemtrex (NASDAQ:CETX) +21% .

Churchill Capital III (NYSE:CCXX) +21% as MultiPlan to pursue SPAC deal.

One Stop Systems (NASDAQ:OSS) +19% .

Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM) +19% on being acquired by Analog Devices.

Vuzix (NASDAQ:VUZI) +19% .

Mesa Air (NASDAQ:MESA) +17% after signing new deal with DHL.

Spartan Energy Acquisition (NYSE:SPAQ) +18% on acquiring Fisker.

AgEagle Aerial Systems (NYSEMKT:UAVS) +18% .

Xeris Pharmaceuticals (NASDAQ:XERS) +14% .

Galiano Gold (NYSEMKT:GAU) +13% .

Rigel Pharmaceuticals (NASDAQ:RIGL) +12% .

Cassava Sciences (NASDAQ:SAVA) +9% .

JAKKS Pacific (NASDAQ:JAKK) +11% .

Haymaker Acquisition II (NASDAQ:HYAC) +9% .

BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) +9% as Pfizer COVID-19 vaccine candidates nab accelerated review status in U.S.