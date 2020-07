NAK, EXK among premarket gainers

Mexco Energy (NYSEMKT:MXC) +153% .

Oblong (NYSEMKT:OBLG) +75% .

Oragenics (NYSEMKT:OGEN) +44% as preclinical study shows SARS-CoV-2 spike protein licensed by Oragenics from the NIH produces neutralizing antibodies.

U.S. Energy (NASDAQ:USEG) +40% .

Mid-Con Energy Partners (NASDAQ:MCEP) +21% .

Summit Wireless Technologies (NASDAQ:WISA) +19% on adding SKYWORTH as its newest member.

SPI Energy (NASDAQ:SPI) +15% .

Atossa Therapeutics (NASDAQ:ATOS) +14% .

Timber Pharmaceuticals (NYSEMKT:TMBR) +13% on announcing European patent office intends to grant patent for BPX-01 and BPX-04.

Endeavour Silver (NYSE:EXK) +11% .

Arbutus Biopharma (NASDAQ:ABUS) +11% .

Northern Dynasty Minerals (NYSEMKT:NAK) +11% .

Navient (NASDAQ:NAVI) +9% . after Q2 results.

Costamare (NYSE:CMRE) +7% .

Perion Network (NASDAQ:PERI) +9% on acquiring Pub Ocean for $22M.

Everi Holdings (NYSE:EVRI) +9% .

Qiwi (NASDAQ:QIWI) +8% .

Fortuna Silver Mines (NYSE:FSM) +8% .

Waitr Holdings (NASDAQ:WTRH) +7% after attracting new bull rating.

Sundance Energy (NASDAQ:SNDE) +9% .

Qualigen Therapeutics (NASDAQ:QLGN) +9% on signing exclusive license agreement with the University of Louisville for RAS interaction inhibitor drug candidates.

O2Micro (NASDAQ:OIIM) +8% .

Aurinia Pharmaceuticals (NASDAQ:AUPH) +8% on accelerated review for kidney inflammation.