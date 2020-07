AMD, SWIR among premarket gainers

Natuzzi (NYSE:NTZ) +131% on renewing its securitization facility.

Miragen Therapeutics (NASDAQ:MGEN) +45% on Orphan Drug tag for Cobomarsen in blood cancer.

Theratechnologies (NASDAQ:THTX) +31% on tesamorelin data in NASH.

Medigus (NASDAQ:MDGS) +28% on ScoutCam order.

Sierra Wireless (NASDAQ:SWIR) +23% on exiting automotive products for $165M.

PolarityTE (NASDAQ:PTE) +23% . on positive top-line data from interim analysis of SkinTE Diabetic Foot Ulcer Trial.

Oncternal Therapeutics (NASDAQ:ONCT) +17% .

Northern Dynasty Minerals (NYSEMKT:NAK) +16% on securing final EIS for Pebble Project.

Arbutus Biopharma (NASDAQ:ABUS) +14% .

Gannett (NYSE:GCI) +13% .

Tyme Technologies (NASDAQ:TYME) +8% .

Skechers U.S.A (NYSE:SKX) +8% on positive rating.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) +7% as intel delays product.

Sogou (NYSE:SOGO) +6% .

DPW Holdings (NYSEMKT:DPW) +6% on its entry into the electric vehicle charger market.

AIkido Pharma (NASDAQ:AIKI) +6% .

TRI Pointe (NYSE:TPH) +5% on Q2 results.