ACB, TTD, TLRY and NET among premarket gainers

FTS International (NYSEMKT:FTSI) +67% after successful confirmation of plan of reorganization.

Mogo (NASDAQ:MOGO) +58% after announcing MogoSpend supports Apple Pay, Google Pay and Samsung Pay.

GoPro (NASDAQ:GPRO) +21% on Q3 results.

Glu Mobile (NASDAQ:GLUU) +17% on Q3 results.

Aurora Cannabis (NYSE:ACB) +16% .

Applied UV (NASDAQ:AUVI) +15% .

The Trade Desk (NASDAQ:TTD) +12% on Q3 results.

FSD Pharma (NASDAQ:HUGE) +13% .

Farfetch (NYSE:FTCH) +12% on Richemont deal, Wells Fargo upgrade.

Coty (NYSE:COTY) +12% on Q1 results.

Cloudflare (NYSE:NET) +11% on Q3 results.

Humanigen (NASDAQ:HGEN) +10% on partnership with U.S. government to advance lenzilumab for COVID-19.

Inseego (NASDAQ:INSG) +9% on Q3 results.

Zillow Group (NASDAQ:Z) +9% on Q3 results.

Chembio Diagnostics (NASDAQ:CEMI) +6% on Q3 results.

Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX) +8% on Q3 results.

Kaixin Auto Holdings (NASDAQ:KXIN) +8% .

OrganiGram Holdings (NASDAQ:OGI) +7% .

The9 (NASDAQ:NCTY) +5% .

Tilray (NASDAQ:TLRY) +6% .

MGIC Investment (NYSE:MTG) +6% .

Endo International (NASDAQ:ENDP) +5% on Q3 results.