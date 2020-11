Eminence Capital raises stake in CarGurus, Anthem, exits ICU Medical, Mastercard

Eminence Capital portfolio value stands at $10.2B according to its latest 13F, and discloses updated portfolio positions.

The fund added new positions in Bank of America (NYSE:BAC), Capital One Financial (NYSE:COF), Pluralsight (NASDAQ:PS), SailPoint Technologies Holdings (NYSE:SAIL).

Beefed up stakes in CarGurus (NASDAQ:CARG), Anthem (NYSE:ANTM), Cigna (NYSE:CI), Uber Technologies (NYSE:UBER), Welltower (NYSE:WELL).

The fund shed its positions in ICU Medical (NASDAQ:ICUI), SPDR Gold Shares (NYSEARCA:GLD), Citizens Financial Group (NYSE:CFG), GoDaddy (NYSE:GDDY), Spotify Technology (NYSE:SPOT), Mastercard (NYSE:MA), Fidelity National Information Services (NYSE:FIS).

Notably trimmed positions in Asbury Automotive Group (NYSE:ABG), Vici Properties (NYSE:VICI), Shake Shack (NYSE:SHAK), D. R. Horton (NYSE:DHI), Pinterest (NYSE:PINS), Schwab Charles (NYSE:SCHW).