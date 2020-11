BA, BNTX, MFGP and TTM among premarket gainers

VAALCO Energy (NYSE:EGY) +39% as it agrees to acquire Sasol's 27.8% working interest in the Etame Marin block offshore Gabon.

Socket Mobile (NASDAQ:SCKT) +39% on contactless reader clearing Google Wallet Certification.

Micro Focus International (NYSE:MFGP) +31% .

Phoenix Tree Holdings (NYSE:DNK) +27% .

Medley Management (NYSE:MDLY) +25% .

Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA) +17% on positive paxalisib data in glioblastoma.

Marathon Patent Group (NASDAQ:MARA) +11% .

Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) +11%.

BELLUS Health (NASDAQ:BLU) +9% .

Waitr Holdings (NASDAQ:WTRH) +9% .

Liminal BioSciences (NASDAQ:LMNL) +9% .

Tata Motors Limited (NYSE:TTM) +8% .

Kandi Technologies Group (NASDAQ:KNDI) +8% .

Spirit AeroSystems Holdings (NYSE:SPR) +8% .

Lordstown Motors (NASDAQ:RIDE) +7% .

Golden Bull Limited (NASDAQ:BTBT) +7% .

BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) +7% after vaccine 95% effective in final analysis.

Westwater Resources (NASDAQ:WWR) +6% .

Triumph Group (NYSE:TGI) +6% .

The Boeing Company (NYSE:BA) +6% after Boeing MAX cleared to fly as FAA lifts grounding.

Chiasma (NASDAQ:CHMA) +6% on positive Mycapssa data in hormonal disorder.

QEP Resources (NYSE:QEP) +6% .

Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA) +6% .

Lufax Holding Ltd (NYSE:LU) +6% .