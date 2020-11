Microcaps mostly among premarket gainers

BIO-key International (NASDAQ:BKYI) +44% after partnering with Prominic.NET.

Ideanomics (NASDAQ:IDEX) +33% after increasing stake in e-Tractor company.

Kaixin Auto Holdings (NASDAQ:KXIN) +32% .

DPW Holdings (NYSEMKT:DPW) +29% after entering new franchise program.

CPS Technologies Corporation (NASDAQ:CPSH) +24% .

Fuel Tech (NASDAQ:FTEK) +21% .

Front Yard Residential (NYSE:RESI) +21% after negotiating higher price from Ares/Pretium.

Ayro (NASDAQ:AYRO) +19% .

Centennial Resource Development (NASDAQ:CDEV) +18% .

IDT Corporation (NYSE:IDT) +18% .

Blink Charging Co. (NASDAQ:BLNK) +15% .

China Recycling Energy Corporation (NASDAQ:CREG) +16% .

GreenPower Motor Company (NASDAQ:GP) +15% .

Canaan (NASDAQ:CAN) +15% .

The9 Limited (NASDAQ:NCTY) +14% .

Switchback Energy Acquisition Corporation (NYSE:SBE) +15% .

So-Young International (NASDAQ:SY) +14% .

SPI Energy Co. (NASDAQ:SPI) +14% .

180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF) +9% .

ZK International Group Co. (NASDAQ:ZKIN) +12% as co. to fund its Subsidiary, xSigma Corporation, to develop Blockchain Solutions.

CIIG Merger (NASDAQ:CIIC) +12% .

Mesoblast Limited (NASDAQ:MESO) +12% .

Eiger BioPharmaceuticals (NASDAQ:EIGR) +12% as co. sells Priority Review Voucher for $95M.

FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) +11% .