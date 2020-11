ACB, RIG, CLNE and MARA among premarket gainers

Fuel Tech (NASDAQ:FTEK) +115% .

SPI Energy (NASDAQ:SPI) +64% as company delivers two electric shuttle buses to the city of Santa Cruz.

The Goldfield (NYSEMKT:GV) +63% as company to be acquired by First Reserve for $7.00 per share.

Ocean Power Technologies (NASDAQ:OPTT) +54% .

ENGlobal Corporation (NASDAQ:ENG) +53% .

Cango (NYSE:CANG) +53% on Q3 results.

Ideanomics (NASDAQ:IDEX) +38% .

Tuniu Corporation (NASDAQ:TOUR) +29% .

Houston American Energy (NYSEMKT:HUSA) +28% .

Fuwei Films (Holdings) (NASDAQ:FFHL) +28% on Q3 results.

Express (NYSE:EXPR) +27% .

Tantech Holdings (NASDAQ:TANH) +27% .

Aurora Cannabis (NYSE:ACB) +26% .

CIIG Merger (NASDAQ:CIIC) +26% .

DPW Holdings (NYSEMKT:DPW) +24% after company established revenue sharing program to target national and regional fast-food franchisees to install the ACECool.

Marathon Patent Group (NASDAQ:MARA) +12% .

Clean Energy Fuels (NASDAQ:CLNE) +22% .

Ideal Power (NASDAQ:IPWR) +22% .

Transocean (NYSE:RIG) +22% .

Inpixon (NASDAQ:INPX) +20% .

Enservco Corporation (NYSEMKT:ENSV) +20% .

American Resources Corporation (NASDAQ:AREC) +21% after entering JV to develop and commercialize critical element and Graphene technologies.

Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS) +22% .