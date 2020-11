Microcaps mostly among premarket gainers

AnPac Bio-Medical Science (NASDAQ:ANPC) +95% on Q3 record test volume.

Mmtec (NASDAQ:MTC) +50% .

Yunji (NASDAQ:YJ) +46% on deal with Bytedance's live streaming platform.

Weidai (NYSE:WEI) +30% .

Safe-T Group Ltd (NASDAQ:SFET) +22% on Q3 results.

Molecular Data (NASDAQ:MKD) +22% .

21Vianet Group (NASDAQ:VNET) +20% on Q3 results.

Cocrystal Pharma (NASDAQ:COCP) +19% .

9F Inc. (NASDAQ:JFU) +19% .

Venator Materials PLC (NYSE:VNTR) +15% .

Renalytix AI plc (NASDAQ:RNLX) +7% as FDA OK's emergency use of Kantaro's COVID-19 antibody test.

Newborn Acquisition (NASDAQ:NBAC) +17% .

Mesa Air Group (NASDAQ:MESA) +16% on new contract with American Airlines.

Orbital Energy Group (NASDAQ:OEG) +11% .

CASI Pharmaceuticals (NASDAQ:CASI) +10% on insider buying.

MOGU (NYSE:MOGU) +10% .

Tellurian (NASDAQ:TELL) +12% .

Tuniu Corporation (NASDAQ:TOUR) +10% .

Francesca's Holdings (NASDAQ:FRAN) +7% .

SCWorx (NASDAQ:WORX) +9% .

BioHiTech Globa (NASDAQ:BHTG) +9% .

Urban Tea (NASDAQ:MYT) +5% .

Amyris (NASDAQ:AMRS) +7% .

Qutoutiao (NASDAQ:QTT) +7% .