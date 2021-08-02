Notable earnings after Tuesday's close
Aug. 02, 2021 5:35 PM ETWTI, WK, VRSK, VREX, VECO, UNM, TX, TTEC, TSLX, SRC, SPWR, SPT, SKY, SKT, SKLZ, SHO, RRD, RNG, RGA, RDN, QTS, PUMP, PSA, PRU, PRO, PRIM, PEAK, PAYC, PACB, PAA, OXY, OSUR, OKE, OI, NVTA, NVST, NSA, NPTN, NMIH, NEWR, NDLS, NCR, NBIX, MYGN, MTCH, MRCY, MGRC, MANT, LYV, LYFT, LSI, LSCC, LPSN, KWR, KTOS, KFRC, KAR, KAI, JAZZ, IOSP, INSP, INFN, ICHR, ICFI, HST, HPP, H, GDOT, GBT, FRG, FNF, FMC, FICO, EVTC, ET, DVN, DVA, DK, DENN, DEI, DCPH, CZR, CW, COUR, CDLX, CAR, BNFT, BLKB, BKH, AYX, ATVI, APAM, AMGN, AKAM, AIZ, AFGBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor2 Comments
- AFG, AIZ, AKAM, AMGN, APAM, ATVI, AYX, BKH, BLKB, BNFT, CAR, CDLX, COUR, CW, CZR, DCPH, DEI, DENN, DK, DVA, DVN, ET, EVTC, FICO, FMC, FNF, FRG, GBT, GDOT, H, HPP, HST, ICFI, ICHR, INFN, INSP, IOSP, JAZZ, KAI, KAR, KFRC, KTOS, KWR, LPSN, LSCC, LSI, LYFT, LYV, MANT, MGRC, MRCY, MTCH, MYGN, NBIX, NCR, NDLS, NEWR, NMIH, NPTN, NSA, NVST, NVTA, OI, OKE, OSUR, OXY, PAA, PACB, PAYC, PEAK, PRIM, PRO, PRU, PSA, PUMP, QTS, RDN, RGA, RNG, RRD, SHO, SKLZ, SKT, SKY, SPT, SPWR, SRC, TSLX, TTEC, TX, UNM, VECO, VREX, VRSK, WK, WTI
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