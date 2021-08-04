Notable earnings before Thursday's open
Aug. 04, 2021 10:00 AM ETZTS, ZIXI, YETI, XRAY, WRK, WMS, WD, WCC, W, VXRT, VSAT, VIAC, VG, O, USPH, TRI, TNK, TMX, THS, TGP, TEN, TECH, STWD, STOR, STNG, SSYS, SRE, SR, SHYF, SEAS, ROLL, REGN, PZZA, PWR, PPL, PNW, PH, PENN, PBH, OGE, NWN, NVMI, NTLA, NSIT, NS, NRG, NOMD, NJR, NICE, NFE, MUR, MRNA, MMS, LXP, LNG, K, ITRI, IRWD, IRM, INSM, IDCC, IBP, HL, HIMX, HII, HBI, GTN, GRA, GOLF, GOGO, GIL, GCP, FVRR, FOUR, FOCS, EVRG, EPC, EPAM, ECOM, DUK, DLX, DIN, DDOG, CQP, COMM, CNP, CI, CHH, CCOI, CARS, CAH, BV, BLL, BLDR, BKI, BIP, BERY, BEP, BDX, BCE, BBIO, ATH, ARW, APTV, AMRS, AMRN, AHCO, AES, ADNT, ACIW, ABMD, AAWWBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
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