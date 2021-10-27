Notable earnings after Thursday's close
Oct. 27, 2021 5:35 PM ETAAPL, ACHC, DADA, AJG, AMZN, ATEN, ATOM, AUY, AVT, AVTR, AX, BIO, BVN, CDNA, CHE, CODI, COHU, COLM, CPT, CTO, CUZ, DECK, DVA, DXCM, EB, EGO, EMN, ENVA, FE, FHI, FTAI, FTV, GILD, GLPI, HIG, HTGC, HVT, INT, JRVMF, KNSL, KRG, LADR, LVO, LMAT, LOPE, LPLA, LTC, MGI, MGRC, MHK, MPWR, MSTR, MVIS, NATI, NMR, NTST, NXGN, OCANF, OFC, OPI, OPK, ORC, PAC, PBR, PEB, POLY, POWI, PSB, PTCT, RILY, RMD, RSG, SBUX, SCM, SGEN, SJW, SKX, SKYW, SM, SPSC, SSNC, STAG, SYK, TEAM, TEX, TFII, TVTX, TXRH, VALE, VRSN, WDC, WERN, WRAP, WRE, X, ZEN, TTMI, TWLO, TYL, UCTT, UPWK, URI, UVE, VICI, VIV, WCN, WFG, WH, WOLF, XLNX, YUMC, ZDGE, ZVOBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor7 Comments
- AAPL, ACHC, DADA, AJG, AMZN, ATEN, ATOM, AUY, AVT, AVTR, AX, BIO, BVN, CDNA, CHE, CODI, COHU, COLM, CPT, CTO, CUZ, DECK, DVA, DXCM, EB, EGO, EMN, ENVA, FE, FHI, FTAI, FTV, GILD, GLPI, HIG, HTGC, HVT, INT, OTCPK:JRVMF, KNSL, KRG, LADR LVO, LMAT, LOPE, LPLA, LTC, MGI, MGRC, MHK, MPWR, MSTR, MVIS, NATI, NMR, NTST, NXGN, OTCPK:OCANF, OFC, OPI, OPK, ORC, PAC, PBR, PEB, POLY, POWI, PSB, PTCT, RILY, RMD, RSG, SBUX, SCM, SGEN, SJW, SKX, SKYW, SM, SPSC, SSNC, STAG, SYK, TEAM, TEX, TFII, TVTX, TXRH, VALE, VRSN, WDC, WERN, WRAP, WRE, X, ZEN, TTMI, TWLO, TYL, UCTT, UPWK, URI, UVE, VICI, VIV, WCN, WFG, WH, WOLF, XLNX, YUMC, ZDGE, ZVO
- For Seeking Alpha's full earnings season calendar, click here.