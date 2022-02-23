Notable earnings after Thursday's close
Feb. 23, 2022 5:35 PM ETAAOI, ABCL, ACMR, ADSK, AERI, AES, AGO, AIRG, ALEX, ALRM, ALTR, AMBC, AMH, AMWL, APPH, AQMS, ATAX, ATSG, AXON, BHR, BOWFF, BTEGF, BVN, BYND, CABO, CARG, CASA, CDNA, CDXS, CENX, CHE, CLNE, CODI, COIN, COLD, COLL, CRIS, CTO, CUBE, CVET, CVNA, CYRX, CYTK, DELL, DKL, EBS, EGO, EIX, EKSO, ENV, EOG, EQX, ERF, ERII, ETSY, EVBG, FND, FOXF, FTAI, FTCH, GDOT, GEVO, GLPG, GLPI, GORO, GPMT, GSAT, GSBD, GWH, IMOS, INGN, INT, INTU, IOVA, JYNT, KOF, KURA, LEV, LMAT, LPRO, LPSN, LSI, LTCH, MAIN, MDRX, MGI, MGNX, MNKD, MNST, MP, MRIN, MTZ, MVIS, MYGN, NH, NPIFF, NTRA, NTST, NVTA, OII, OPEN, OPK, OPRX, OR, ORC, ORGN, OVV, OXY, PBA, PING, PRDO, PSNL, PSTV, RC, RHP, RKT, SDGR, SEM, SFM, SGMO, SM, SQ, STEM, SVC, SWCH, SWN, TALO, TMST, TPC, TPIC, TVTX, TVTY, UHS, UMH, UPLD, UVE, VALE, VICR, VIR, VMW, VRAY, VVPR, WATT, ZS, ZYME, ZYXIBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
- AAOI, ABCL, ACMR, ADSK, AERI, AES, AGO, AIRG, ALEX, ALRM, ALTR, AMBC, AMH, AMWL, APPH, AQMS, ATAX, ATSG, AXON, BHR, OTCPK:BOWFF, OTCPK:BTEGF, BVN, BYND, CABO, CARG, CASA, CDNA, CDXS, CENX, CHE, CLNE, CODI, COIN, COLD, COLL, CRIS, CTO, CUBE, CVET, CVNA, CYRX, CYTK, DELL, DKL, EBS, EGO, EIX, EKSO, ENV, EOG, EQX, ERF, ERII, ETSY, EVBG, FND, FOXF, FTAI, FTCH, GDOT, GEVO, GLPG, GLPI, GORO, GPMT, GSAT, GSBD, GWH, IMOS, INGN, INT, INTU, IOVA, JYNT, KOF, KURA, LEV, LMAT, LPRO, LPSN, LSI, LTCH, MAIN, MDRX, MGI, MGNX, MNKD, MNST, MP, MRIN, MTZ, MVIS, MYGN, NH, OTCPK:NPIFF, NTRA, NTST, NVTA, OII, OPEN, OPK, OPRX, OR, ORC, ORGN, OVV, OXY, PBA, PING, PRDO, PSNL, PSTV, RC, RHP, RKT, SDGR, SEM, SFM, SGMO, SM, SQ, STEM, SVC, SWCH, SWN, TALO, TMST, TPC, TPIC, TVTX, TVTY, UHS, UMH, UPLD, UVE, VALE, VICR, VIR, VMW, VRAY, VVPR, WATT, ZS, ZYME, ZYXI
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