Notable earnings after Wednesday's close
Apr. 26, 2022 5:35 PM ETACGL, ACLLF, AFL, AGI, ALGN, ALSN, AM, AMED, AMGN, AR, ARAY, ASGN, ATOM, AUY, AVB, AVT, AWK, AXS, AZPN, BCOV, BMRN, CACI, CAKE, CCS, CG, CHDN, CHRW, CLB, CLS, COUR, CP, CSV, CUBI, CYH, DFS, DRE, EHC, EPRT, EQIX, EQT, ESRT, F, FARO, FB, FICO, FIX, FORM, FTI, GGG, GOVX, GTY, HOLX, HP, HT, HTZ, ICLR, INVH, KRC, LC, LOB, LUNMF, LVS, MAA, MAT, MC, MEOH, MOH, MSA, MTH, MVIS, MXL, MYRG, NBR, NDLS, NEX, NLY, NOVA, NOW, NTGR, OIBZQ, OII, ORLY, ORN, PI, PILBF, PINS, PPC, PTC, PYPL, QCOM, QGEN, RBBN, RE, RJF, ROOT, RRX, SAVE, SJW, SLM, SSNLF, STC, TDOC, TROX, TS, TYL, UCTT, UIS, UPWK, URI, VALE, VIST, VKTX, WFRD, WREBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
- ACGL, OTCPK:ACLLF, AFL, AGI, ALGN, ALSN, AM, AMED, AMGN, AR, ARAY, ASGN, ATOM, AUY, AVB, AVT, AWK, AXS, AZPN, BCOV, BMRN, CACI, CAKE, CCS, CG, CHDN, CHRW, CLB, CLS, COUR, CP, CSV, CUBI, CYH, DFS, DRE, EHC, EPRT, EQIX, EQT, ESRT, F, FARO, FB, FICO, FIX, FORM, FTI, FTI, GGG, GOVX, GTY, HOLX, HP, HT, HTZ, ICLR, INVH, KRC, LC, LOB, OTCPK:LUNMF, LVS, MAA, MAT, MC, MEOH, MOH, MSA, MTH, MVIS, MXL, MYRG, NBR, NDLS, NEX, NLY, NOVA, NOW, NTGR, OTC:OIBZQ, OII, ORLY, ORN, PI, OTCPK:PILBF, PINS, PPC, PTC, PYPL, QCOM, QGEN, RBBN, RE, RJF, ROOT, RRX, SAVE, SJW, SLM, OTC:SSNLF, STC, TDOC, TROX, TS, TYL, UCTT, UIS, UPWK, URI, VALE, VIST, VKTX, WFRD, WRE
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