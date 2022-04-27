Notable earnings after Thursday's close
Apr. 27, 2022 5:35 PM ETAAPL, ACA, ACCD, AEM, AJG, AMZN, AQMS, ATR, ATUS, AVTR, AX, AXTI, BIO, BTEGF, BVN, BZH, CAMP, CE, CENX, CINF, CLFD, CLW, COHU, COLM, COOP, CPT, CSL, CTO, CUBE, CUZ, CWST, DLR, DXCM, E, EB, EBC, EBS, EGO, EKSO, EMN, ENSG, ETD, EXPO, FBHS, FHI, FIVN, FRFHF, FSLR, FTAI, GILD, GLPI, HIG, HOOD, HUBG, IMAX, INT, INTC, JAKK, JRVMF, KLAC, KN, KNSL, KOF, KRG, LADR, LMAT, LNT, LPLA, LTC, MATW, MGRC, MHK, MITK, NATI, NOV, NTST, NWE, OCANF, OFC, OIS, OLN, OMCL, OMF, OPI, ORC, PEGA, PFG, POWI, RILY, RMD, ROKU, RWT, SCKT, SGEN, SKYW, SM, SPSC, SSNC, SWN, SYK, TEAM, TEX, TFII, TRUP, USAK, UVE, VRSN, WDC, WFG, WIRE, WU, X, ZEN, ZYXIBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
- AAPL, ACA, ACCD, AEM, AJG, AMZN, AQMS, ATR, ATUS, AVTR, AX, AXTI, BIO, OTCPK:BTEGF, BVN, BZH, CAMP, CE, CENX, CINF, CLFD, CLW, COHU, COLM, COOP, CPT, CSL, CTO, CUBE, CUZ, CWST, DLR, DXCM, E, EB, EBC, EBS, EGO, EKSO, EMN, ENSG, ETD, EXPO, FBHS, FHI, FIVN, OTCPK:FRFHF, FSLR, FTAI, GILD, GLPI, HIG, HOOD, HUBG, IMAX, INT, INTC, JAKK, OTCPK:JRVMF, KLAC, KN, KNSL, KOF, KRG, LADR, LMAT, LNT, LPLA, LTC, MATW, MGRC, MHK, MITK, NATI, NOV, NTST, NWE, OTCPK:OCANF, OFC, OIS, OLN, OMCL, OMF, OPI, ORC, PEGA, PFG, POWI, RILY, RMD, ROKU, RWT, SCKT, SGEN, SKYW, SM, SPSC, SSNC, SWN, SYK, TEAM, TEX, TFII, TRUP, USAK, UVE, VRSN, WDC, WFG, WIRE, WU, X, ZEN, ZYXI
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