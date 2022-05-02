Notable earnings after Tuesday's close
May 02, 2022 5:35 PM ETABNB, ACHC, ADC, AHT, AIG, AIZ, AKAM, ALR, AMCR, AMD, ANDE, APPH, AQST, ATEN, AYX, BFAM, BGFV, BLKB, BNFT, BNL, BTG, BXC, CGBD, CHCT, CNDT, CNR, COKE, CRK, CRUS, CTSO, CWH, CZR, DENN, DHC, DMTK, EGY, EHTH, EIX, ENLC, ENVA, EQX, EXR, FLGT, FPI, FRSH, GLAD, GLRE, GNW, GPOR, GRBK, HASI, HLF, HRZN, IAG, INFI, INFN, INN, INSP, IRT, JBGS, JKHY, KAR, LEV, LFUS, LFVN, LSCC, LTHM, LXU, LYFT, MASI, MATX, MCY, MDXG, MGNX, MRCC, MRCY, MSTR, MTCH, MTW, MUSA, MX, NVTA, NYMT, OKE, OMI, ONTO, OUST, PAYC, PEAK, PEN, PKI, PRTS, PRU, PSA, PTCT, PUMP, QUAD, RCKY, RDN, REG, REZI, RIGL, RNR, RRR, RTLR, RVLV, RYAM, SBUX, SCI, SLRC, SMCI, SMLP, SPT, SRC, STAG, SWKS, THG, TMDX, TRTX, TSLX, TSP, VCYT, VERI, VIAV, VMD, VOYA, VREX, VRSK, WCN, WERN, WK, WRAP, WSR, WTI, WTTR, XP, YUMCBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
- ABNB, ACHC, ADC, AHT, AIG, AIZ, AKAM, ALR, AMCR, AMD, ANDE, APPH, AQST, ATEN, AYX, BFAM, BGFV, BLKB, BNFT, BNL, BTG, BXC, CGBD, CHCT, CNDT, CNR, COKE, CRK, CRUS, CTSO, CWH, CZR, DENN, DHC, DMTK, EGY, EHTH, EIX, ENLC, ENVA, EQX, EXR, FLGT, FPI, FRSH, GLAD, GLRE, GNW, GPOR, GRBK, HASI, HLF, HRZN, IAG, INFI, INFN, INN, INSP, IRT, JBGS, JKHY, KAR, LEV, LFUS, LFVN, LSCC, LTHM, LXU, LYFT, MASI, MATX, MCY, MDXG, MGNX, MRCC, MRCY, MSTR, MTCH, MTW, MUSA, MX, NVTA, NYMT, OKE, OMI, ONTO, OUST, PAYC, PEAK, PEN, PKI, PRTS, PRU, PSA, PTCT, PUMP, QUAD, RCKY, RDN, REG, REZI, RIGL, RNR, RRR, RTLR, RVLV, RYAM, SBUX, SCI, SLRC, SMCI, SMLP, SPT, SRC, STAG, SWKS, THG, TMDX, TRTX, TSLX, TSP, VCYT, VERI, VIAV, VMD, VOYA, VREX, VRSK, WCN, WERN, WK, WRAP, WSR, WTI, WTTR, XP, YUMC
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