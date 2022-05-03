Notable earnings after Wednesday's close
May 03, 2022 5:35 PM ETACAD, ACLS, ADPT, ADTN, AEIS, AEL, AEVA, AFG, ALB, ALGT, ALL, ALLO, AMPL, AMPY, ANSS, APA, APLS, ARC, ASXC, ATO, AUR, AVID, AVNW, AXGN, BAND, BHR, BKEP, BKH, BKNG, BRFS, CASA, CCRN, CDAY, CDE, CDEV, CF, CHK, CIVI, CLR, CPE, CPSH, CTSH, CTVA, CW, CXW, CYTK, DCP, DGII, DIOD, DLHC, DOCN, DRRX, EBAY, ELVT, EMKR, EPR, EQC, ERII, ES, ESTE, ET, ETSY, EVA, EVFM, EVH, FATE, FBRT, FLEX, FNV, FSLY, FSR, FTNT, GBT, GDDY, GFL, GIL, GKOS, GMRE, GNK, GOOD, GTBIF, GXO, HDSN, HEAR, HST, IIPR, INSG, INVE, IR, IRBT, IVR, JAZZ, KD, KLIC, KURA, KW, LCI, LGND, LILA, LNC, LOCO, LOPE, LPI, LSI, LTRX, LUMN, MANT, MAPS, MARA, MDU, MET, MGNI, MMS, MNRL, MNTV, MRO, MRTX, MTG, NARI, NEWT, NFE, NMIH, NSA, NUS, NUVA, NVEC, NVRO, NVST, O, OAS, OIBZQ, OM, ONEM, ONL, OPAD, OPRX, ORCC, OTEX, PAA, PACB, PAGP, PCOR, PDCE, PETQ, PFLT, PING, PNNT, PRTK, PSNL, PTRA, PXD, QDEL, QLYS, QRVO, RCII, RDVT, REGI, REV, RGLD, RGNX, RGR, RLJ, RMNI, RMR, ROCC, RPD, RPT, RSI, RTL, RUN, RYN, SAR, SAVE, SBOW, SBRA, SCU, SDGR, SEER, SFM, SGFY, SIMO, SITM, SKLZ, SMSI, SNEX, SRPT, SSSS, STAA, STOR, SUM, SVC, SWM, TALO, TGB, THRY, TMST, TNDM, TPC, TPL, TPVGBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
- ACAD, ACLS, ADPT, ADTN, AEIS, AEL, AEVA, AFG, ALB, ALGT, ALL, ALLO, AMPL, AMPY, ANSS, APA, APLS, ARC, ASXC, ATO, AUR, AVID, AVNW, AXGN, BAND, BHR, BKEP, BKH, BKNG, BRFS, CASA, CCRN, CDAY, CDE, CDEV, CF, CHK, CIVI, CLR, CPE, CPSH, CTSH, CTVA, CW, CXW, CYTK, DCP, DGII, DIOD, DLHC, DOCN, DRRX, EBAY, ELVT, EMKR, EPR, EQC, ERII, ES, ESTE, ET, ETSY, EVA, EVFM, EVH, FATE, FBRT, FLEX, FNV, FSLY, FSR, FTNT, GBT, GDDY, GFL, GIL, GKOS, GMRE, GNK, GOOD, OTCQX:GTBIF, GXO, HDSN, HEAR, HST, IIPR, INSG, INVE, IR, IRBT, IVR, JAZZ, KD, KLIC, KURA, KW, LCI, LGND, LILA, LNC, LOCO, LOPE, LPI, LSI, LTRX, LUMN, MANT, MAPS, MARA, MDU, MET, MGNI, MMS, MNRL, MNTV, MRO, MRTX, MTG, NARI, NEWT, NFE, NMIH, NSA, NUS, NUVA, NVEC, NVRO, NVST, O, OAS, OTC:OIBZQ, OM, ONEM, ONL, OPAD, OPRX, ORCC, OTEX, PAA, PACB, PAGP, PCOR, PDCE, PETQ, PFLT, PING, PNNT, PRTK, PSNL, PTRA, PXD, QDEL, QLYS, QRVO, RCII, RDVT, REGI, REV, RGLD, RGNX, RGR, RLJ, RMNI, RMR, ROCC, RPD, RPT, RSI, RTL, RUN, RYN, SAR, SAVE, SBOW, SBRA, SCU, SDGR, SEER, SFM, SGFY, SIMO, SITM, SKLZ, SMSI, SNEX, SRPT, SSSS, STAA, STOR, SUM, SVC, SWM, TALO, TGB, THRY, TMST, TNDM, TPC, TPL, TPVG, TRIP, TRMB, TSE, TTEC, TTEK, TWLO, TWNK, TWO, TXG, UBER, UGI, UMH, UPLD, USDP, VIA, VICI, VMEO, WOLF, ZYME
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