Notable earnings after Thursday's close
May 04, 2022 5:35 PM ETAAOI, ACR, ACRGF, AEE, AERI, AES, AETUF, AEYE, AGO, AL, ALEX, ALRM, ALTR, AMH, AMN, AMRK, ANIK, AOSL, APLE, APPN, ARDX, ASTR, ATAX, ATEC, ATGE, ATRA, ATSG, AVLR, BAP, BBD, BBDC, BCC, BCSF, BE, BECN, BGS, BILL, BKD, BL, BNGO, BRBR, CABO, CCXI, CDNA, CDXS, CEMI, CERS, CERT, CFLT, CGNX, CHRS, CHUY, CLBS, CLNE, CLXT, CMBM, CMP, CODI, COLD, CORT, CRIS, CRSR, CTHR, CTLP, CTMX, CTRE, CTT, CVET, CYRX, DASH, DBX, DLB, DVA, DVAX, ECOR, ED, EFC, EGAN, EGLE, EIGR, ENDP, ENV, EOG, ERF, EVC, FARM, FDUS, FLT, FND, FNKO, FOXF, FRG, FUBO, G, GDEN, GDOT, GH, GLPG, GPRO, GSAT, GSBD, HCC, HTA, HTGC, HUBS, IHRT, ILMN, IMOS, INGN, INMB, IOVA, IRTC, JYNT, KTOS, LAB, LASR, LAZR, LCID, LEU, LPRO, LTCH, LYV, MAIN, MCK, MDRX, MDU, MELI, MNKD, MNST, MP, MRIN, MRVI, MTD, MTZ, MYGN, NBRV, NET, NFG, NGVC, NLOK, NOG, NTRA, NVEE, NWSA, OLED, ONCT, ONCY, OPEN, OYST, PBA, PBPB, PBR, PBYI, PCTY, PFSI, PGNY, PMT, PODD, POST, PRDO, PRI, PRTA, RARE, RC, RDFN, RGA, RSG, SAIL, SEM, SGMO, SHAK, SIGA, SKT, SPCE, SPWR, SQ, STEM, SYNA, TBPH, TCX, TDC, TDS, TPIC, TRRSF, TTOO, TVTX, TVTY, TWST, TXRH, UNM, USX, VAC, VIR, VLDR, VNDA, VRAY, VRTX, VTR, WISH, WMCBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
- AAOI, ACR, OTCQX:ACRGF, AEE, AERI, AES, OTCPK:AETUF, AEYE, AGO, AL, ALEX, ALRM, ALTR, AMH, AMN, AMRK, ANIK, AOSL, APLE, APPN, ARDX, ASTR, ATAX, ATEC, ATGE, ATRA, ATSG, AVLR, BAP, BBD, BBDC, BCC, BCSF, BE, BECN, BGS, BILL, BKD, BL, BNGO, BRBR, CABO, CCXI, CDNA, CDXS, CEMI, CERS, CERT, CFLT, CGNX, CHRS, CHUY, CLBS, CLNE, CLXT, CMBM, CMP, CODI, COLD, CORT, CRIS, CRSR, CTHR, CTLP, CTMX, CTRE, CTT, CVET, CYRX, DASH, DBX, DLB, DVA, DVAX, ECOR, ED, EFC, EGAN, EGLE, EIGR, ENDP, ENV, EOG, ERF, EVC, FARM, FDUS, FLT, FND, FNKO, FOXF, FRG, FUBO, G, GDEN, GDOT, GH, GLPG, GPRO, GSAT, GSBD, HCC, HTA, HTGC, HUBS, IHRT, ILMN, IMOS, INGN, INMB, IOVA, IRTC, JYNT, KTOS, LAB, LASR, LAZR, LCID, LEU, LPRO, LTCH, LYV, MAIN, MCK, MDRX, MDU, MELI, MNKD, MNST, MP, MRIN, MRVI, MTD, MTZ, MYGN, NBRV, NET, NFG, NGVC, NLOK, NOG, NTRA, NVEE, NWSA, OLED, ONCT, ONCY, OPEN, OYST, PBA, PBPB, PBR, PBYI, PCTY, PFSI, PGNY, PMT, PODD, POST, PRDO, PRI, PRTA, RARE, RC, RDFN, RGA, RSG, SAIL, SEM, SGMO, SHAK, SIGA, SKT, SPCE, SPWR, SQ, STEM, SYNA, TBPH, TCX, TDC, TDS, TPIC, OTCPK:TRRSF, TTOO, TVTX, TVTY, TWST, TXRH, UNM, USX, VAC, VIR, VLDR, VNDA, VRAY, VRTX, VTR, WISH, WMC, WPM, WW, WWE, XNCR, XOS, Y, YELP, Z, ZEUS, ZG
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