Notable earnings after Monday's close
May 08, 2022 5:35 PM ETADES, AGM, AIV, AKBA, ALCO, ALTO, AMC, AMPH, AMWL, ANGI, APPF, APTO, ARCT, AROC, ASLE, ASRT, ATER, AVIR, AZTA, BATL, BHF, BLFS, BLI, BLNK, BODY, BOWFF, BRMK, BRT, BW, BWXT, CAPL, CARA, CARG, CHMI, CLAR, CLOV, CNNE, CSTL, CURLF, DDD, DHT, DNB, ENTA, EQH, EVBG, FCRD, FF, FGEN, FLL, FLNT, FROG, FSK, GDRX, GERN, GEVO, GORO, GROW, GRPN, HBM, HHC, HI, HIMS, HRTX, HYLN, IAC, ICUI, IEA, IFF, III, ITUB, KERN, KLR, KOD, LFT, LIFE, LMND, LOTZ, LPSN, MAXR, MBI, MCHP, MESA, MGY, MRC, NCMI, NHI, NMFC, NVAX, OCUL, OPK, ORGN, OTIC, OVV, PETS, PLUG, PRAA, PRIM, PRSO, PSEC, PUBM, QSI, RBA, RCUS, RICK, RIOCF, RMO, RNG, SDC, SNDX, SPG, SU, SUPN, SWAV, SWX, TASK, TMC, TREX, TTCF, TUSK, UNVR, UPST, VECO, VGR, VRM, VVV, WTRH, XPER, XPO, ZNGA, TRUEBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
- ADES, AGM, AIV, AKBA, ALCO, ALTO, AMC, AMPH, AMWL, ANGI, APPF, APTO, ARCT, AROC, ASLE, ASRT, ATER, AVIR, AZTA, BATL, BHF, BLFS, BLI, BLNK, BODY, OTCPK:BOWFF, BRMK, BRT, BW, BWXT, CAPL, CARA, CARG, CHMI, CLAR, CLOV, CNNE, CSTL, OTCPK:CURLF, DDD, DHT, DNB, ENTA, EQH, EVBG, FCRD, FF, FGEN, FLL, FLNT, FROG, FSK, GDRX, GERN, GEVO, GORO, GROW, GRPN, HBM, HHC, HI, HIMS, HRTX, HYLN, IAC, ICUI, IEA, IFF, III, ITUB, KERN, KLR, KOD, LFT, LIFE, LMND, LOTZ, LPSN, MAXR, MBI, MCHP, MESA, MGY, MGY, MRC, NCMI, NHI, NMFC, NVAX, OCUL, OPK, ORGN, OTIC, OVV, PETS, PLUG, PRAA, PRIM, PRSO, PSEC, PUBM, QSI, RBA, RCUS, RICK, OTCPK:RIOCF, RMO, RNG, SDC, SNDX, SPG, SU, SUPN, SWAV, SWX, TASK, TMC, TREX, TTCF, TUSK, UNVR, UPST, VECO, VGR, VRM, VVV, WTRH, XPER, XPO, ZNGA, TRUE
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