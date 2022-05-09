Notable earnings after Tuesday's close
May 09, 2022 5:35 PM ETABCL, AIRG, ALC, AMBC, ARLO, ARRY, ARWR, ATUSF, AVGR, AVXL, AXON, BIRD, BOOT, BSRTF, CALA, CAPR, CELH, CLPR, CLSK, COIN, COLL, CPRX, CRCT, CRGY, CUTR, DAR, DNMR, DPRO, EA, EC, EGHT, EIFZF, ELY, EOLS, EPM, EVOK, EXEL, FNF, FTEK, GBDC, GFS, GMED, GO, GOCO, GOEV, GPMT, GRWG, GSM, HALO, HCAT, HOFV, HRB, HYFM, ICHR, INO, ISR, JAMF, KGC, KIND, KNTK, KODK, LAND, LBTYA, LMB, LUMO, MMAT, MNTS, MRMD, MSP, MTTR, NPIFF, NSTG, OLO, OMER, ONTF, OPNT, ORGO, OSCR, OSUR, OXY, PANL, PAR, PLBY, PRCH, PROG, PRPL, PTMN, PXLW, RBLX, REAL, REI, RKT, RVNC, RXT, SCOR, SCPL, SEMR, SENS, SFT, SKIN, SLDP, SNCR, SOFI, SRGA, SSTI, SWCH, TRQ, TTD, U, VLD, VUZI, WELL, WES, WYNN, XENE, XL, YELL, ZD, ZLAB, ZVOBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
- ABCL, AIRG, ALC, AMBC, ARLO, ARRY, ARWR, OTCPK:ATUSF, AVGR, AVXL, AXON, BIRD, BOOT, OTCPK:BSRTF, CALA, CAPR, CELH, CLPR, CLSK, COIN, COLL, CPRX, CRCT, CRGY, CUTR, DAR, DNMR, DPRO, EA, EC, EGHT, OTCPK:EIFZF, ELY, EOLS, EPM, EVOK, EXEL, FNF, FTEK, GBDC, GFS, GMED, GO, GOCO, GOEV, GPMT, GRWG, GSM, HALO, HCAT, HOFV, HRB, HYFM, ICHR, INO, ISR, JAMF, KGC, KIND, KNTK, KODK, LAND, LBTYA, LMB, LUMO, MMAT, MNTS, OTCQX:MRMD, MSP, MTTR, OTCPK:NPIFF, NSTG, OLO, OMER, ONTF, OPNT, ORGO, OSCR, OSUR, OXY, PANL, PAR, PLBY, PRCH, PROG, PRPL, PTMN, PXLW, RBLX, REAL, REI, RKT, RVNC, RXT, SCOR, SCPL, SEMR, SENS, SFT, SKIN, SLDP, SNCR, SOFI, SRGA, SSTI, SWCH, TRQ, TTD, U, VLD, VUZI, WELL, WES, WYNN, XENE, XL, YELL, ZD, ZLAB, ZVO
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