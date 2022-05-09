Notable earnings before Tuesday's open
May 09, 2022 11:06 AM ETACRS, AFCG, AGEN, AHCO, ALGM, AMRS, ANIP, ARMK, AROC, ARVL, ATNX, AUPH, AVYA, AZEK, BAYZF, BCO, BHC, BLDE, BLDR, BSY, CCO, CEVA, CHH, CMPS, CRNC, CRON, DBD, DCTH, DM, DS, EBIX, ENOV, EOSE, EPC, EPZM, EVRI, FOX, FOXA, GMDA, H, HAE, HL, IAA, IGT, IIVI, IMUX, ITCI, JAGX, KEYUF, KNBE, KPLT, LCII, LDI, LI, MASS, MBUU, MGY, MHLD, MIDD, MPLN, MYOV, NCLH, NMM, NSPR, NUWE, NVEI, NXST, PAX, PLNT, PLTK, PTON, QTRX, RADA, RAIL, RETA, REYN, SONY, STXS, SYY, TDG, TDW, TLS, TTGT, UWMC, VFF, VGR, VTNR, WHF, WKHS, WMG, XELA, XPEL, XRAYBy: Pranav Ghumatkar, SA News Editor
- ACRS, AFCG, AGEN, AHCO, ALGM, AMRS, ANIP, ARMK, AROC, ARVL, ATNX, AUPH, AVYA, AZEK, OTCPK:BAYZF, BCO, BHC, BLDE, BLDR, BSY, CCO, CEVA, CHH, CMPS, CRNC, CRON, DBD, DCTH, DM, DS, EBIX, ENOV, EOSE, EPC, EPZM, EVRI, FOX, FOXA, GMDA, H, HAE, HL, IAA, IGT, IIVI, IMUX, ITCI, JAGX, OTCPK:KEYUF, KNBE, KPLT, LCII, LDI, LI, MASS, MBUU, MGY, MHLD, MIDD, MPLN, MYOV, NCLH, NMM, NSPR, NUWE, NVEI, NXST, PAX, PLNT, PLTK, PTON, QTRX, RADA, RAIL, RETA, REYN, SONY, STXS, SYY, TDG, TDW, TLS, TTGT, UWMC, VFF, VGR, VTNR, WHF, WKHS, WMG, XELA, XPEL, XRAY
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