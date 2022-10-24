Notable earnings after Tuesday's close
Oct. 24, 2022 5:35 PM ETFE, GOOG, MSFT, FFIV, JNPR, TXN, USNA, NCR, BYD, MAT, CMG, CNI, NAVI, NBR, WFRD, TER, KRC, ZWS, SKX, AMP, HIW, CSGP, CAC, PFC, TRMK, RNST, IEX, EQR, CB, HAFC, WIRE, RUSHA, FCF, BXP, HA, RUSHB, AKO.A, UHS, EGP, NBTB, WSBC, FFIC, VIV, LRN, AGYS, V, UMBF, VICR, MANH, FQVLF, AKO.B, FIBK, MXL, ROIC, EQC, AAT, FNLIF, FRBA, ENPH, MTDR, LXFR, TNET, VBTX, AXTA, CC, SPOT, AGR, NEX, LBC, ILPT, CHX, WH, TENB, NXGNBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
Major earnings expected after the bell on Tuesday include:
- Microsoft Corporation (MSFT)
- Alphabet (GOOG)
- Visa (V)
- Texas Instruments Incorporated (TXN)
- Emphase Energy (ENPH)
Other earnings slated to release after Tuesday's close include:
- AAT, AGR, AGYS, AKO.A, AKO.B, AMP, AXTA, BXP, BYD, CAC, CB, CC, CHX, CMG, CNI, CSGP, EGP, EQC, EQR, FCF, FE, FFIC, FFIV, FIBK, OTCPK:FNLIF, OTCPK:FQVLF, FRBA, HA, HAFC, HIW, IEX, ILPT, JNPR, KRC, LBC, LRN, LXFR, MANH, MAT, MTDR, MXL, NAVI, NBR, NBTB, NCR, NEX, NXGN, PFC, RNST, ROIC, RUSHA, RUSHB, SKX, SPOT, TENB, TER, TNET, TRMK, UHS, UMBF, USNA, VBTX, VICR, VIV, WFRD, WH, WIRE, WSBC, ZWS
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