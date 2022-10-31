Notable earnings after Tuesday's close
Major earnings expected after the bell on Tuesday include:
- Advanced Micro Devices (AMD)
- Energy Transfer LP (ET)
- Airbnb (ABNB)
- Chesapeake Energy Corporation (CHK)
- Prudential Financial (PRU)
Other earnings slated to release after Tuesday's close include:
- ACOR, ADC, AEIS, AEIS, AHT, AIG, AIZ, AMCR, AMPY, AMRC, AMSC, ANDE, APAM, APTO, AQST, ATCO, ATEN, AYX, BAND, BFAM, BGFV, BLKB, BLX, BRX, BTG, BXC, CACC, CAKE, CDLX, CHCT, CHGG, CLX, CNDT, COKE, CRK, CRUS, CWH, CZR, DENN, DVN, DZSI, EA, EIX, ENLC, ENVX, EVER, EXEL, EXR, FCPT, FMC, FRPT, FRSH, GAIN, GNW, GPOR, GTE, HRB, HRZN, HVT, INSP, INST, IRTC, KAR, LBTYA, LFUS, LODE, LTHM, LXU, MCK, MCY, MDLZ, MGY, MIR, OTCPK:MITSY, MKL, MRCY, MRCY, MSTR, MTCH, NMIH, NR, OI, OKE, PEAK, PGR, PSA, PSTL, PUMP, QUAD, REZI, REZI, RNR, RYAM, SCI, SIMO, SKY, SMCI, SMLR, TA, TCS, THG, TRTX, TRVG, TSLX, TSP, UNM, UNVR, USDP, VGR, VMD, VOYA, VRAY, VRSK, WSR, WU, YUMC, ZI,
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