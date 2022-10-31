Notable earnings after Tuesday's close

Oct. 31, 2022 5:35 PM ETAMD, AIG, ANDE, ADC, AMSC, ATCO, PRU, BFAM, AEIS, BLX, ACOR, WU, AHT, BXC, AIZ, BGFV, AMCR, BLKB, CACC, VRSK, WSR, AMRC, BTG, APAM, BRX, ATEN, APTO, VRAY, ABNB, YUMC, AYX, AMPY, BAND, AQST, ET, ZI, CHKBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor1 Comment

Major earnings expected after the bell on Tuesday include:

  • Advanced Micro Devices (AMD)
  • Energy Transfer LP (ET)
  • Airbnb (ABNB)
  • Chesapeake Energy Corporation (CHK)
  • Prudential Financial (PRU)

Other earnings slated to release after Tuesday's close include:

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