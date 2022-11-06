Notable earnings after Monday's close
Major earnings expected after the bell on Monday include:
- Take- Two Interactive Software (TTWO)
- Activision Blizzard (ATVI)
- SolarEdge Technologies (SEDG)
- The Mosaic Company Diamondback Energy (FANG)
Other earnings slated to release on Monday's close include:
- ACCO, ADTN, AEL, AGM, AGO, AGRX, ALTO, AMPH, AMWL, APLE, APLS, APPH, ASH, AVIR, AWR, BHF, BKD, BNFT, BRMK, BRT, BWXT, CAPL, CARA, CBT, CENX, CERT, CLAR, CLOV, CTIC, CTLP, OTCPK:CURLF, DAC, DHT, DIOD, DO, DOCN, EFC, EHTH, EOSE, FGEN, FIVN, FLGT, FLL, FLNT, FN, FSK, GAIA, GOOD, GRPN, GRWG, HIMS, ICUI, IFF, KLR, LGND, LNT, LPSN, LYFT, MAPS, ME, METC, MRCC, OTCQX:MRMD, MTW, MWA, NCMI, NEWT, NFE, NSTG, OCUL, OSH, OUST, PACB, PETS, PRDO, PRIM, PXLW, QGEN, QSI, QTWO, RAIL, RBOT, RC, RDVT, SANM, SBRA, SCU, SDC, SWAV, TASK, TBPH, TDC, TRIP, TWI, TWOU, UIS, VECO, VNOM, VORB, VRM, WELL, WPRT, XNCR, ZEV, TRUE
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