Notable earnings after Tuesday's close
Nov. 07, 2022 5:35 PM ETIAC, KODK, IAG, AKAM, LEU, BBD, SNCR, AVID, AXON, JKHY, NVAX, ADES, ITI, BAK, UMH, INO, WTI, ALBO, UUUU, VSAT, OPK, HRTX, BOWFF, NOG, NWSA, TWO, LAB, LRFC, VXRT, OPRX, SUPN, SRC, MARA, LAND, LFT, AMBC, AMRK, ATRA, VERI, NVTA, ALRM, NTRA, BW, LILA, LDI, OSCR, SND, ICHR, SSTI, CARG, BLNK, STR, VLDR, HYLN, ATER, SSSS, LMND, BLI, OM, ABST, UPST, AFRM, ABCL, VLD, VIEW, AEVA, KIND, BIRDBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
Major earnings expected after the bell on Tuesday include:
- The Walt Disney Company (DIS)
- Plug Power (PLUG)
- Lucid group (LCID)
- Occidental Petroleum Corporation (OXY)
- AMC Entertainment Holdings (AMC)
Other Earnings slated to release after Tuesday's close include:
- ABCL, ABST, ADES, AEVA, AFRM, AKAM, ALBO, ALRM, AMBC, AMRK, AMRS, ANGI, ANIK, APTX, ARLO, ARRY, ASLE, ASRT, ASTR, ATER, ATRA, AVID, AXON, BAK, BBD, BIRD, BLI, BLNK, OTCPK:BOWFF, BW, CARG, CGBD, CHRS, CLNE, CLPT, CRCT, CTMX, CTRE, CWBR, DAR, DDD, DNMR, DOX, EBS, EC, EGIO, EGY, ENV, EOLS, EPM, FCRD, FNF, FTEK, FTK, GDRX, GEVO, GMED, GO, GPMT, GXO, HALO, HCAT, HRTX, HYLN, IAC, IAG, ICHR, INO, ITI, JKHY, KIND, KODK, LAB, LAND, LDI, LEU, LFT, LILA, LMND, LRFC, MARA, MASI, MNTS, MODN, MRC, MRTX, NEWR, NHI, NLOK, NMFC, NOG, NTRA, NVAX, NVTA, NWSA, OM, OPK, OPRX, OSCR, OSUR, OVV, PAYS, PRCH, PRI, PTMN, PUBM, QTRX, RAMP, RDW, REAL, RVNC, SCOR, SEER, SENS, SFM, SFT, SG, SLDP, SNCR, SND, SRC, SSSS, SSTI, STR, SUPN, TWO, UMH, UPST, UUUU, VERI, VIEW, VLD, VLDR, VSAT, VXRT, WTI, XAIR, XENE, XP, XPER, ZD, ZYME
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