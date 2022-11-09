Notable earnings after Thursday's close

Major earnings expected after the bell on Thursday include:

  • Aurora Cannabis (ACB)
  • Wag Group (PET)
  • Matterport (MTTR)
  • Asensus Surgical (ASXC)
  • Sierra Wireless (SWIR)

Other earnings slated to release after Thursday's close include:

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