Notable earnings after Thursday's close
Nov. 09, 2022 5:35 PM ETSWIR, LPTH, LUNA, BIOL, ERJ, BZH, BSQR, NBY, FLO, THMO, SPPI, ICAD, USEG, FRTX, ISR, REED, ATHX, LSTA, ITUB, IGXT, AQN, LCTX, BEEM, LFMD, NVCN, ASXC, MVST, VTGN, FBIO, IZEA, RGLS, RCEL, LVO, LGMK, POAI, AEYE, CAPR, DARE, TTOO, ACB, SIEN, RKDA, OPGN, LIFE, OCX, VIVE, MBRX, AIRG, MYO, CODX, EYEN, OSS, PHUN, PLNHF, BBDC, ETON, EDR, VERO, GOCO, AVPT, MAXN, XOS, LIDR, HIPO, MTTR, INDI, ACHR, PET, COMP, FIGS, DOCS, DUOL, TOST, CCSI, HHSBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
Major earnings expected after the bell on Thursday include:
- Aurora Cannabis (ACB)
- Wag Group (PET)
- Matterport (MTTR)
- Asensus Surgical (ASXC)
- Sierra Wireless (SWIR)
Other earnings slated to release after Thursday's close include:
- ACHR, AEYE, AIRG, AQN, ATHX, AVPT, BBDC, BEEM, BIOL, BSQR, BZH, CAPR, CCSI, CODX, COMP, DARE, DOCS, DUOL, EDR, ERJ, ETON, EYEN, FBIO, FIGS, FLO, FRTX, GOCO, HHS, HIPO, ICAD, OTCQB:IGXT, INDI, ISR, ITUB, IZEA, LCTX, LFMD, LGMK, LIDR, LIFE, LPTH, LSTA, LUNA, LVO, MAXN, MBRX, MVST, MYO, NBY, NVCN, OCX, OPGN, OSS, PHUN, OTCQX:PLNHF, POAI, RCEL, REED, RGLS, RKDA, SIEN, SPPI, THMO, TOST, TTOO, USEG, VERO, VIVE, VTGN, XOS
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