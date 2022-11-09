Notable earnings before Thursday's open
Nov. 09, 2022 11:29 AM ETTPR, ACTG, AZN, HIMX, TDG, BAM, SIX, WWR, DGII, AEG, BDX, SPH, SBH, YPF, GCTAF, TEO, RWEOY, CAE, SSYS, STXS, WRK, CORR, ALT, EMAN, AUMN, CRMD, DTEGY, TORXF, ALIZF, XNET, ZURVY, SOHO, WIX, ALDX, EPC, WVE, EDVMF, WE, GWRS, USFD, YETI, ATY, AZUL, CEPU, BTAI, TRMD, TMDI, NIO, DCBO, UTZ, BKKT, AYRWF, BRCC, GENI, ATAI, WRBYBy: Pranav Ghumatkar, SA News Editor
Major earning expected before the bell on Thursday include:
- AstraZeneca (AZN)
- Brookfield Asset Management (BAM)
- Himax Technologies (HIMX)
- NIO (NIO)
- Stratasys (SSYS)
Other earnings slated for release before Thursday's open include:
- ACTG, AEG, ALDX, OTCPK:ALIZF, ALT, ATAI, ATY, AUMN, OTCQX:AYRWF, AZUL, BDX, BKKT, BRCC, BTAI, CAE, CEPU, CORR, CRMD, DCBO, DGII, OTCQX:DTEGY, OTCQX:EDVMF, EMAN, EPC, OTCPK:GCTAF, GENI, GWRS, OTCPK:HNHAF, HNST, HUMA, HUT, IAA, ITRM, JNCE, LEV, OTCPK:MKGAF, ML, MNMD, MOGO, MT, NEON, NGG, NICE, OTCQX:NLCP, NMM, NNOX, PCT, OTCPK:PEYUF, PRMW, PRPH, PSFE, OTCQX:QTRHF, RBC, RDCM, RL, OTCPK:RWEOY, SBH, SIX, SOHO, SPH, STXS, TDG, TEO, TMDI, OTCPK:TORXF, TPR, TRMD, USFD, UTZ, WE, WIX, WRBY, WRK, WVE, WWR, XNET, YETI, YPF, OTCQX:ZURVY
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